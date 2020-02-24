شاهد لحظة هروب المستوطنين للملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار

رام الله - دنيا الوطن

تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الإثنين، فيديو يرصد لحظة هروب المستوطنين للملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة بفعل صواريخ المقاومة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، منذ عصر اليوم الإثنين، رشقات صاروخية، على مناطق غلاف غزة، وعسقلان، فيما قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، عدة اهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية، في محافظات مختلفة من قطاع غزة، دون وقوع اصابات بين المواطنين الفلسطينيين.