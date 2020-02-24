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شؤون فلسطينية

اعلام الاحتلال: نتنياهو يوعز بمواصلة العمليات في قطاع غزة

اعلام الاحتلال: نتنياهو يوعز بمواصلة العمليات في قطاع غزة
بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
نقل اعلام الاحتلال الاسرائيلي، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه أوعز بمواصلة العمليات التي تستهدف مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قد قصفت مساء اليوم الاثنين، عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ردا على استمرار اطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.

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