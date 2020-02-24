عاجل

  • والا: خلال أقل من ساعة حوالي 25 صاروخا أطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات

  • الجهاد الإسلامي: المقاومة ستدافع عن شعبنا الفلسطيني

  • الجهاد الإسلامي: تهديدات نتنياهو باستمرار العدوان على قطاع غزة لن يجلب الامن للمستوطنات

  • مصادر محلية: انقطاع الكهرباء شرق خانيونس بعد استهداف إسرائيلي لغرفة التحكم

  • قصف مدفعي إسرائيلي شرق خزاعة جنوب قطاع غزة

  • انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من بلدة خزاعة شرق خانيونس عقب قصف إسرائيلي

  • صفارات الإنذار تدوي في عسقلان

شؤون فلسطينية

طائرات ومدفعية الاحتلال تقصفان أهدافا في قطاع غزة

طائرات ومدفعية الاحتلال تقصفان أهدافا في قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عدة اهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية، في محافظات مختلفة من قطاع غزة، دون وقوع اصابات بين المواطنين الفلسطينيين.

شمال قطاع غزة
في التفاصيل، استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلية، مرصداً تابعاً للمقاومة الفلسطينية، قرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون وقوع اصابات.

شرق مدينة غزة
إلى ذلك، أفادت اذاعة صوت القدس، أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي، استهدفت مجموعة من المواطنين، في حي التفاح شرقي مدينة غزة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع اصابات بينهم.

في غضون ذلك، قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، أرضاً زراعيةً بمخيم ملكة على الحدود الشرقية لمدينة غزة، بحسب الإذاعة.

جنوب قطاع غزة

في السياق ذاته، أفادت إذاعة (صوت الأقصى)، أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي استهدفت مرصداً للمقاومة الفلسطينية وارضاً زراعية، شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن انقطاع التيار الكهرباء عن أجزاء كبير من مناطق شرق خزاعة شرق المدينة.

 وفي غضون ذلك، استهدفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي مرصدا آخراً للمقاومة الفلسطينية، ولكن هذه المرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون وقوع اصابات بين المواطنين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "قبل قليل أغارت طائرة عسكرية على موقع إطلاق قذائف صاروخية في شمال قطاع غزة وتم رصد إصابته".

وتواصل طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قصفها لأهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في عدة مناطق بقطاع غزة، ردا على استمرار اطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.

أخبار ذات صلة

اعلام الاحتلال: نتنياهو يوعز بمواصلة العمليات في قطاع غزة

اعلام الاحتلال: نتنياهو يوعز بمواصلة العمليات في قطاع غزة

قيادي ميداني بالمقاومة: سنتحرك وفقا لسلوك الاحتلال في التعامل مع شعبنا

قيادي ميداني بالمقاومة: سنتحرك وفقا لسلوك الاحتلال في التعامل مع شعبنا

حماس تهدد: سنواجه العدو بمقاومة لم يعهدها من قبل إذا وسّع عدوانه

حماس تهدد: سنواجه العدو بمقاومة لم يعهدها من قبل إذا وسّع عدوانه

نتنياهو: سنفعل ما هو ضروري لاستعادة الامن لسكان غلاف غزة

نتنياهو: سنفعل ما هو ضروري لاستعادة الامن لسكان غلاف غزة

الشيوخي: تجار يتغولون على المستهلكين بأسعار الكمامات نتيجة تهافت المواطنين لشرائها

الشيوخي: تجار يتغولون على المستهلكين بأسعار الكمامات نتيجة تهافت المواطنين لشرائها

نقابة الاطباء تقرر سلسلة فعاليات تصعيدية وتعليق دوام

نقابة الاطباء تقرر سلسلة فعاليات تصعيدية وتعليق دوام

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة المخدرات برام الله

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة المخدرات برام الله

بلاغ عسكري جديد من &#34;سرايا القدس&#34; حول قصف مناطق غلاف غزة

بلاغ عسكري جديد من "سرايا القدس" حول قصف مناطق غلاف غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الشيوخي: تجار يتغولون على المستهلكين بأسعار الكمامات نتيجة تهافت المواطنين لشرائها

الشيوخي: تجار يتغولون على المستهلكين بأسعار الكمامات نتيجة تهافت المواطنين لشرائها

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة المخدرات برام الله

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة المخدرات برام الله

سلطة النقد تُعلن عن ضوابط إصدار المصارف الإسلامية لبطاقات الائتمان

سلطة النقد تُعلن عن ضوابط إصدار المصارف الإسلامية لبطاقات الائتمان

المالكي: الاحتلال الاستعماري يزداد توحشاً بتشجيع مباشر من أمريكا

المالكي: الاحتلال الاستعماري يزداد توحشاً بتشجيع مباشر من أمريكا

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين في بيت أمر والظاهرية بالخليل

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين في بيت أمر والظاهرية بالخليل

مستوطنون يمنعون إعادة تأهيل جدار منزل في تل الرميدة وسط الخليل

مستوطنون يمنعون إعادة تأهيل جدار منزل في تل الرميدة وسط الخليل

الرئيس عباس يلتقي السفير القطري محمد العمادي في رام الله

الرئيس عباس يلتقي السفير القطري محمد العمادي في رام الله

توما سليمان: نتنياهو يُريد انتخابات في خلفيتها مشاهد غارات حربية وسفك دماء

توما سليمان: نتنياهو يُريد انتخابات في خلفيتها مشاهد غارات حربية وسفك دماء

منوعات

إليسا تسخر من الحكومة اللبنانية وحزب الله بسبب &#34;فيروس كورونا&#34;

إليسا تسخر من الحكومة اللبنانية وحزب الله بسبب "فيروس كورونا"

شاهد: قصي خولي يتجاهل انتقاده ويرقص بحماس على أغنية بنت الجيران

شاهد: قصي خولي يتجاهل انتقاده ويرقص بحماس على أغنية بنت الجيران

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

بعد 15 عاماً.. هكذا أصبح شكل الطفلة ألما في مسلسل نور

بعد 15 عاماً.. هكذا أصبح شكل الطفلة ألما في مسلسل نور

شاهد: نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات الشخص الذي ستحبه

شاهد: نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات الشخص الذي ستحبه

صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ 53.. ولهذا السبب بكت

نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ 53.. ولهذا السبب بكت

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها بالجرأة

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها بالجرأة

شاهد: هكذا أنقذ حسين الجسمي أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

شاهد: هكذا أنقذ حسين الجسمي أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

شاهد: تعليق راغب علامة على قضية نانسي عجرم

شاهد: تعليق راغب علامة على قضية نانسي عجرم

عربي

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم

الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)

الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد