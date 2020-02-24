طائرات ومدفعية الاحتلال تقصفان أهدافا في قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عدة اهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية، في محافظات مختلفة من قطاع غزة، دون وقوع اصابات بين المواطنين الفلسطينيين.



شمال قطاع غزة



في التفاصيل، استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلية، مرصداً تابعاً للمقاومة الفلسطينية، قرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون وقوع اصابات.



شرق مدينة غزة



إلى ذلك، أفادت اذاعة صوت القدس، أن طائرات الاحتلال الاسرائيلي، استهدفت مجموعة من المواطنين، في حي التفاح شرقي مدينة غزة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع اصابات بينهم.



في غضون ذلك، قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، أرضاً زراعيةً بمخيم ملكة على الحدود الشرقية لمدينة غزة، بحسب الإذاعة.



جنوب قطاع غزة



في السياق ذاته، أفادت إذاعة (صوت الأقصى)، أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي استهدفت مرصداً للمقاومة الفلسطينية وارضاً زراعية، شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن انقطاع التيار الكهرباء عن أجزاء كبير من مناطق شرق خزاعة شرق المدينة.





وفي غضون ذلك، استهدفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي مرصدا آخراً للمقاومة الفلسطينية، ولكن هذه المرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون وقوع اصابات بين المواطنين.





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "قبل قليل أغارت طائرة عسكرية على موقع إطلاق قذائف صاروخية في شمال قطاع غزة وتم رصد إصابته".



وتواصل طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قصفها لأهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في عدة مناطق بقطاع غزة، ردا على استمرار اطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.



رام الله - دنيا الوطن