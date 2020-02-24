قيادي ميداني بالمقاومة: سنتحرك وفقا لسلوك الاحتلال في التعامل مع شعبنا

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد أبو خالد، الناطق باسم كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الاحتلال عليه دفع ثمن جرائمه، لا سيما الاخيرة التي ارتكبها بحق الشهيد محمد الناعم، لافتا إلى انه على الاعلام ان يبرزها.



وقال أبو خالد لـ "دنيا الوطن": "نحن في كتائب المقاومة ومن خلال غرفة العمليات المشتركة، لن نصمت على هذه الاذية، حيث أنه الكتائب أعلنت بالامس، عبر بيان رسمي، أنها قصفت مواقع الاحتلال بعدد من الرشقات الصاروخية، ردا على عدوان الاحتلال المتواصل".



وأضاف: "نحن كمقاومة نعزز الوحدة بين فصائل العمل الوطني والاسلامي، وخاصة الاجنحة العسكرية المقاتلة في غزة".



وفي السياق، أوضح أبو خالد، أن سلوك الاحتلال هو الذي يحدد كيفية رد المقاومة، لافتا إلى أن سلوك الاحتلال في التعامل مع الشعب الفلسطيني والتهديدات التي يطلقها، فإن المقاومة بناء على ذلك تتحرك.



وأشار إلى أنه إذا ما أقدم الاحتلال على أي جريمة سواء اغتيال او استهداف مبانٍ او اي عائلة، فإن قادة الاحتلال تعلم جيدا بأن المقاومة قادرة على ردع الاحتلال والتعامل مع كافة السيناريوهات المختلفة في المعارك.