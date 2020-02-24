نتنياهو: سنفعل ما هو ضروري لاستعادة الامن لسكان غلاف غزة

جانب من الاجتماع

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رام الله - دنيا الوطن

اجرى بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي، قبل قليل، اجتماعا مع أعضاء (كابينت) في مقر (الكرياه) بمدينة القدس، وذلك تقييما للوضع الأمني في قطاع غزة.



وقال نتنياهو في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "سنفعل ما هو ضروري لاستعادة الأمن التام لسكان الجنوب"، في اشارة له لسكان مستوطنات غلاف غزة.



وكان نتنياهو قد أكد في تصريحات سابقة له اليوم الاثنين، أن الحرب هي الملاذ الأخير، لكنها ممكنة جداً، ولا مفر من الوصول إليها"، بحسب ما صرح به لوسائل إعلام إسرائيلية.



وقال نتنياهو: "إذا وصلنا للحرب، فإننا أعددنا حزمة عسكرية مختلفة تماماً عما عرفناه"، مستطرداً بقوله: "إذا قررت إسرائيل الدخول في عملية عسكرية واسعة النطاق، فسيتعين علينا توجيه ضربة أكبر من حرب (الرصاص المصبوب) و(عامود السحاب) و(الجرف الصامد)، لا نريد أن نقول ماذا سنفعل".