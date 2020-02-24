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شؤون فلسطينية

الشيوخي: تجار يتغولون على المستهلكين بأسعار الكمامات نتيجة تهافت المواطنين لشرائها

الشيوخي: تجار يتغولون على المستهلكين بأسعار الكمامات نتيجة تهافت المواطنين لشرائها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي انه في اعقاب الاحاديث والاشاعات التي تم ترويجها حول الوفد الكوري وعن وجود مصابين بفايروس كورونا اصبح هناك تهافت على شراء الكمامات في المناطق الفلسطينية المحتلة.

واشار الشيوخي في تصريح وصل "دنيا الوطن"، الى وجود تجار يتغولون على المستهلكين باسعار الكمامات وان سعر الكمامة وصل من 5شواكل الى 50شيكل وان هذه الاسعار جنونية وغير مبررة وتاتي على حساب الجيوب الفارغة والبطون الخاوية للفقراء وللمواطنين بشكل عام.

ودعا جهات الاختصاص الحكومية التي تمتلك صلاحات تنفيذية وضبطية عدلية اجراء اللازم لحماية حقوق المستهلكين ولجم المتغولين والمتلاعبين بالاسعار.

وفي نفس السياق دعا المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة .
واكد الشيوخي ان هناك تهافت على شراء الكمامات في السوق الفلسطيني وان هناك تغول على المستهلكين واستغلال غير مبرر وغير مشروع من قبل بعض التجار.

واضاف نحن بحاجة لتاجر امين يتعاطف مع الناس وبحاجة لمستهلك واعي لا يقع في شراك بعض التجار الجشعين ومصاصي الدماء.

ودعا الشيوخي الحكومة لوضع حد للمتلاعبين باسعار الكمامات وبالاسعار للسلع والخدمات كافة في الاسواق بشكل عام وخصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها شعبنا جراء استمرار جرائم ووجود الاحتلال والاستيطان فوق ارضنا المحتلة وفي ظل مؤامرات تصفية وجودنا وتصفية قضيتنا الفلسطينية العادلة.

وقال الجميع مستهدف ويجب ان نواجه صفقة العار وهذه المؤامرات بالوحدة والتلاحم والتضامن الوطني وبنبذ الفتن والظواهر السلبية وبتحقيق العدالة للمستهلكين كافة.

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