الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة المخدرات برام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أدانت محكمة بداية نابلس بصفتها محكمة جنايات برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي مها عبد العال واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا و البينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة نابلس الأستاذ مهند الحريري.



وبحسب ما وصل "دنيا الوطن"، فقد أدين المتهم ( ن،ح،ث) بالتهمة الأولى وهي بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها بالاشتراك والتهمة الثانية وهي إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات منتجة لمثل هذه المواد بقصد الاتجار بها بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (6/2) من القرار بقانون رقم (26) لسنة 2018 بدلالة المادة (35/1 ) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.