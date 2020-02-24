بلاغ عسكري جديد من "سرايا القدس" حول قصف مناطق غلاف غزة

سرايا القدس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن قصف مناطق في غلاف غزة، ظهر اليوم الإثنين.



وقالت السرايا في بلاغها العسكري: "نعلن في سرايا القدس مسؤوليتنا عن قصف مغتصبات العدو برشقات صاروخية بعد ظهر اليوم رداً على جريمة استهداف دمشق واغتيال شهيدينا زياد منصور وسليم سليم".



وأكدت سرايا القدس على جهوزيتها للتصدي لأي عدوان حيث قالت: "ليعلم العدو أنه إذا تمادى فإننا سنرد بكل قوة واقتدار".