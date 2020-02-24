الزراعة: تراجع الجراد إلى وسط السعودية ولا يوجد جراد في سيناء

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خاص دنيا الوطن

أكد بدر حوامدة، مدير عام وقاية النبات والحجر الزراعي، أن السلطات المصرية نفت بشكل رسمي، وخلال حديثه معهم وصول أسراب جراد، إلى أراضيها، أو استقرارها في محافظة سيناء.



وقال حوامدة لـ"دنيا الوطن": إن كل ما نُشر في الإعلام، بما فيه الإعلام الإسرائيلي، ليس صحيحًا، وعارٍ تمامًا عن الصحة، والوضع مُطمئن، كما أن مديريات الزراعة جنوب الضفة الغربية اجتمعت اليوم، لشرح خطط العمل التي ستنفذ في اطار مواجهة الجراد.



وأوضح أن الجراد القادم من السعودية، يستقر الآن في المنطقة الواقعة ما بين مدينتي جدة والرياض السعوديتين، لافتًا إلى أن السرب يحتاج 24 ساعة ليقطع مسافة 150 كلم، ولكن سرعة الرياح تلعب دورًا مُهددًا للجراد، حيث أن العام الماضي دخل الحدود الأردنية، ولكنه تراجع وعاد إلى حيث آتى.



وأشار حوامدة، إلى أن طبيعة الحشرة، ونوع الجراد يلعب دورًا مُهمًا، في تحديد السرعة التي يقطعها، حيث أن الجراد الزاحف يحتاج وقتًا أطول من الجراد الطيّار.