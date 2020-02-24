المقاومة الفلسطينية تقصف مناطق غلاف غزة وعسقلان

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، رشقات صاروخية، على مناطق غلاف غزة، وعسقلان.



ودوت صفارات الإنذار في مناطق غلاف غزة ومنها: "نتيفوت ونير عام وصوفا، كفار ميمون، وبئيري، وعلوميم، وتكوما، وبروش وبيت هجداي، ونير اسحق، وصوفا، وحوليت"



وتزامن صوت الصفارات مع سماع دوي انفجارات، كما تصدت القبة الحديدية لعدد من الصواريخ.



بدورها، أكدت (القناة 12) أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في طريقه إلى مبنى وزارة الجيش (الكيرياه)؛ لبحث قضية التصعيد مع قادة الجيش.



وقال نتنياهو عبر حسابه بموقع (تويتر): إنه تقييمًا للوضع الأمني، سنفعل ما هو ضروري لاستعادة الأمن التام لسكان غلاف غزة.



وكانت سرايا القدس، قد أعلنت مسؤوليتها عن قصف مناطق في غلاف غزة، ظهر اليوم الإثنين.



وقالت السرايا في بلاغها العسكري: "نعلن في سرايا القدس مسؤوليتنا عن قصف مغتصبات العدو برشقات صاروخية بعد ظهر اليوم رداً على جريمة استهداف دمشق واغتيال شهيدينا زياد منصور وسليم سليم"، مؤكدة على جهوزيتها للتصدي لأي عدوان حيث قالت: "ليعلم العدو أنه إذا تمادى فإننا سنرد بكل قوة واقتدار".