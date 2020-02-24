الاحتلال يخطر بوقف العمل بوحدة صحية لمسجد ومسكنين جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف العمل في الوحدة الصحية التابعة لمسجد قرية الدقيقة، ومسكنين وبئر مياه وبركس "حظيرة اغنام" في قرية الدقيقة بمسافر يطا جنوب الخليل.



واقتحمت قوات الاحتلال القرية، وسلمت أربعة مواطنين من عائلتي الكعابنة والنجادة اخطارات بوقف العمل بمنزلين وبئر مياه وبركس جميعها قيد الانشاء، كما اخطرت بوقف العمل في الوحدة الصحية التابعة لمسجد الدقيقة بمسافر يطا جنوب الخليل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).