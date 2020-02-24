قوات الاحتلال تعتقل مواطنين في بيت أمر والظاهرية بالخليل

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مواطناً من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.



وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض: إن قوات الاحتلال اعتقلت على حاجز عسكري نصبته في منطقة الحواور شمال بلدة حلحول، الشاب بلال عبد الرحمن اسماعيل عوض (18عاما)، واقتادته إلى مستوطنة (بيتار عليت) المقامة على أراضي المواطنين غرب محافظة بيت لحم، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، كما هاجم مستوطنون مسلحون، المزارعين ورعاة المواشي أثناء تواجدهم في أراضيهم بمنطقة الشويكة ببلدة الظاهرية.



وأفاد منسق لجنة "التحدي والصمود" في جنوب الخليل ومسافر يطا فؤاد العمور، بأن مستوطني (شمعة) المقامة على أراضي المواطنين ببلدة الظاهرية، هاجموا المزارعين والرعاة من عائلة سمامرة ورشقوهم بالحجارة، تحت حماية جنود الاحتلال الذين اعتقلوا الشاب صلاح عثمان سمامرة عقب محاولته صد المستوطنين ومنعهم من الاعتداء على الأرض التي ترعى فيها ماشيتهم ويفلحونها منذ عقود.