مستوطنون يمنعون إعادة تأهيل جدار منزل في تل الرميدة وسط الخليل

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

منع عدد من المستوطنين المدججين بالسلاح تحت حماية جنود الاحتلال، اليوم الاثنين، عمال لجنة إعمار الخليل من إعادة تأهيل جدار منزل في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن مستوطني (رمات يشاي) المقامة على أراضي المواطنين في حي تل الرميدة وسط الخليل، منعوا تحت حماية جنود الاحتلال، عمال لجنة إعمار الخليل من العمل بإعادة تأهيل جدار منزل لعائلة أبو عيشة في الحي، والذي تهدف العائلة من خلال إعماره حماية منزلها من اعتداءات المستوطنين اليومية.