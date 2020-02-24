الرئيس عباس يلتقي السفير القطري محمد العمادي في رام الله

لقاء سابق بين الرئيس عباس والسفير العمادي

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رام الله - دنيا الوطن

التقى الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي.



ولم تذكر وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أية تفاصيل حول اللقاء، مشيرة إلى أن اللقاء، حضره، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ.



وكان العمادي، غادر القطاع أمس الأحد، بعد زيارة، استمرت ثلاثة أيام، حيث اتفق مع رئيس حركة حماس بغزة، يحيى السنوار على تنفيذ مشاريع جديدة.



وتم الاتفاق على أن يتم صرف 12 مليون دولار، بواقع 100 دولار لـ 120 ألف عائلة متعففة، ودعم زواج 500 شاب من الشباب غير القادرين على الزواج والمتقدمين في السن بواقع مليوني دولار، كما اتفق على تخصيص مليون دولار لترميم العديد من بيوت الفقراء، كذلك تم الاتفاق على تقديم مليون دولار لخريجى الجامعات؛ لاستخراج شهاداتهم الجامعية، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الإلكتروني.



وناقش الطرفان سبل تحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، والعمل على تقديم مزيد من التسهيلات لأهلنا في القطاع، كذلك تم نقاش خط الغاز الخاص بمحطة الكهرباء.