توما سليمان: نتنياهو يُريد انتخابات في خلفيتها مشاهد غارات حربية وسفك دماء

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رام الله - دنيا الوطن

قالت النائبة عايدة توما سليمان، من الجبهة الديمقراطية، في القائمة المشتركة: إن بنيامين نتنياهو، يريد أن تجري الانتخابات على وقع أصوات طبول الحرب، التي لا يكف عن قرعها يومياً، إذ لم تكفه المؤامرة التي حيكت في البيت الأبيض، من خلال أذرعه الاستيطانية، وأسموها (صفقة القرن)، التي سرعان ما خفت بريقها بالنسبة له، بعد أن تبناها (أزرق أبيض) أيضاً.



وأضافت، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن الجريمة التي شهدناها في جنوب قطاع غزة، تعكس مدى تغلغل وحشية العقلية الحربية في الجيش، وكان واضحا لنتنياهو أن جريمة كهذه لن تبقى من دون رد فلسطيني، وهذا كان في الليلة الماضية، باطلاق قذائف من قطاع غزة نحو بلدات الجنوب، لتشن إسرائيل غارات على قطاع غزة وسورية، تحت غطاء اطلاق القذائف من القطاع، في حين نؤكد أن البداية والنهاية هو الاحتلال، وهو المسؤول عن كل الدمار وسفك الدماء، أينما كانت".



ودعت توما سليمان الجماهير العربية، والقوى التقدمية اليهودية، إلى اليقظة، من سياسات حكومة نتنياهو، وتواطؤ منافسيه في (أزرق أبيض) معها، وأن الرد يجب أن يكون بالكفاح الميداني الأساس، ضد كل السياسات الحربية والعنصرية، وأيضا بتعزيز قوة القائمة المشتركة، لتحاصر أكثر اليمين على مختلف تشكيلاته وتسمياته.