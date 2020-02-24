الاتحاد الأوروبي: إعلانات البناء الاستيطاني الجديدة تُلحق ضرراً بالغاً بحل الدولتين

الاتحاد الأوروبي - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل: إن إعلان السلطات الإسرائيلية عن قرار وشيك بشأن بناء استيطاني في (جفعات همتوس) و(هار حوما) في القدس الشرقية، من شأنه أن يُلحق ضرراً بالغاً بحل الدولتين.



وأضاف بوريل في بيان له: "وكما بيَّنَ الاتحاد الأوروبي بوضوح في مناسبات عديدة، بما في ذلك في استنتاجات مجلس رؤساء وزراء الخارجية لدول الاتحاد، فإن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تقطع التواصل الجغرافي والإقليمي بين القدس وبيت لحم، وتعزل المجتمعات الفلسطينية، التي تعيش في هذه المناطق، وتهدد إمكانية استمرار حل الدولتين، مع القدس عاصمة لكلا الدولتين"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتابع، أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن الاتحاد الأوروبي، لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان".



ودعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، "إسرائيل إلى إعادة النظر في هذه الخطط".