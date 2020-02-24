عاجل

  • القناة 13: إصابة مباشرة لمنزل في نتيفوت

  • فتح الملاجئ في بئر السبع وديمونا

  • القبة الحديدية تحاول اعتراض رشقات صاروخية من قطاع غزة

  • صفارات الإنذار تدوي في ياد مردخاي بغلاف غزة

  • صفارات الإنذار تدوي في عسقلان

  • صفارات الإنذار تدوي في مناطق "كارميا ونتيف هعسره وزيكيم" بغلاف غزة

شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي: إعلانات البناء الاستيطاني الجديدة تُلحق ضرراً بالغاً بحل الدولتين

الاتحاد الأوروبي: إعلانات البناء الاستيطاني الجديدة تُلحق ضرراً بالغاً بحل الدولتين
الاتحاد الأوروبي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل: إن إعلان السلطات الإسرائيلية عن قرار وشيك بشأن بناء استيطاني في (جفعات همتوس) و(هار حوما) في القدس الشرقية، من شأنه أن يُلحق ضرراً بالغاً بحل الدولتين.

وأضاف بوريل في بيان له: "وكما بيَّنَ الاتحاد الأوروبي بوضوح في مناسبات عديدة، بما في ذلك في استنتاجات مجلس رؤساء وزراء الخارجية لدول الاتحاد، فإن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تقطع التواصل الجغرافي والإقليمي بين القدس وبيت لحم، وتعزل المجتمعات الفلسطينية، التي تعيش في هذه المناطق، وتهدد إمكانية استمرار حل الدولتين، مع القدس عاصمة لكلا الدولتين"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتابع، أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن الاتحاد الأوروبي، لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان".

ودعا  الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، "إسرائيل إلى إعادة النظر في هذه الخطط".

أخبار ذات صلة

نتنياهو: سنفعل ما هو ضروري لاستعادة الامن لسكان غلاف غزة

نتنياهو: سنفعل ما هو ضروري لاستعادة الامن لسكان غلاف غزة

الشيوخي: تجار يتغولون على المستهلكين بأسعار الكمامات نتيجة تهافت المواطنين لشرائها

الشيوخي: تجار يتغولون على المستهلكين بأسعار الكمامات نتيجة تهافت المواطنين لشرائها

نقابة الاطباء تقرر سلسلة فعاليات تصعيدية وتعليق دوام

نقابة الاطباء تقرر سلسلة فعاليات تصعيدية وتعليق دوام

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة المخدرات برام الله

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة المخدرات برام الله

بلاغ عسكري جديد من &#34;سرايا القدس&#34; حول قصف مناطق غلاف غزة

بلاغ عسكري جديد من "سرايا القدس" حول قصف مناطق غلاف غزة

الزراعة: تراجع الجراد إلى وسط السعودية ولا يوجد جراد في سيناء

الزراعة: تراجع الجراد إلى وسط السعودية ولا يوجد جراد في سيناء

المقاومة الفلسطينية تقصف مناطق غلاف غزة وعسقلان

المقاومة الفلسطينية تقصف مناطق غلاف غزة وعسقلان

سلطة النقد تُعلن عن ضوابط إصدار المصارف الإسلامية لبطاقات الائتمان

سلطة النقد تُعلن عن ضوابط إصدار المصارف الإسلامية لبطاقات الائتمان

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الشيوخي: تجار يتغولون على المستهلكين بأسعار الكمامات نتيجة تهافت المواطنين لشرائها

الشيوخي: تجار يتغولون على المستهلكين بأسعار الكمامات نتيجة تهافت المواطنين لشرائها

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة المخدرات برام الله

الأشغال الشاقة 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة المخدرات برام الله

سلطة النقد تُعلن عن ضوابط إصدار المصارف الإسلامية لبطاقات الائتمان

سلطة النقد تُعلن عن ضوابط إصدار المصارف الإسلامية لبطاقات الائتمان

المالكي: الاحتلال الاستعماري يزداد توحشاً بتشجيع مباشر من أمريكا

المالكي: الاحتلال الاستعماري يزداد توحشاً بتشجيع مباشر من أمريكا

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين في بيت أمر والظاهرية بالخليل

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين في بيت أمر والظاهرية بالخليل

مستوطنون يمنعون إعادة تأهيل جدار منزل في تل الرميدة وسط الخليل

مستوطنون يمنعون إعادة تأهيل جدار منزل في تل الرميدة وسط الخليل

توما سليمان: نتنياهو يُريد انتخابات في خلفيتها مشاهد غارات حربية وسفك دماء

توما سليمان: نتنياهو يُريد انتخابات في خلفيتها مشاهد غارات حربية وسفك دماء

الاتحاد الأوروبي: إعلانات البناء الاستيطاني الجديدة تُلحق ضرراً بالغاً بحل الدولتين

الاتحاد الأوروبي: إعلانات البناء الاستيطاني الجديدة تُلحق ضرراً بالغاً بحل الدولتين

منوعات

إليسا تسخر من الحكومة اللبنانية وحزب الله بسبب &#34;فيروس كورونا&#34;

إليسا تسخر من الحكومة اللبنانية وحزب الله بسبب "فيروس كورونا"

شاهد: قصي خولي يتجاهل انتقاده ويرقص بحماس على أغنية بنت الجيران

شاهد: قصي خولي يتجاهل انتقاده ويرقص بحماس على أغنية بنت الجيران

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

بعد 15 عاماً.. هكذا أصبح شكل الطفلة ألما في مسلسل نور

بعد 15 عاماً.. هكذا أصبح شكل الطفلة ألما في مسلسل نور

شاهد: نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات الشخص الذي ستحبه

شاهد: نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات الشخص الذي ستحبه

صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ 53.. ولهذا السبب بكت

نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ 53.. ولهذا السبب بكت

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها بالجرأة

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها بالجرأة

شاهد: هكذا أنقذ حسين الجسمي أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

شاهد: هكذا أنقذ حسين الجسمي أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

شاهد: تعليق راغب علامة على قضية نانسي عجرم

شاهد: تعليق راغب علامة على قضية نانسي عجرم

عربي

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم

الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)

الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد