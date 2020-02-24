وفد من فتح وحماس والجهاد يتوجه الخميس للقاهرة لبحث التهدئة





وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها لـ "دنيا الوطن"، إن الوفد يضم شخصيات من الفصائل الثلاثة وسيتوجه للقاهرة يوم الخميس المقبل؛ لبحث ملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.





يذكر، أن قطاع غزة، يعيش حالة من التصعيد الإسرائيلي منذ أمس الأحد، وذلك عقب إعدام جيش الاحتلال للشاب محمد الناعم، والتنكيل بجثمانه شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.





وردت المقاومة الفلسطينية على الجريمة الإسرائيلية، بقصف عدد من بلدات غلاف غزة، فيما قصفت الطائرات الإسرائيلية عدة أهداف بقطاع غزة.





وأمس الأحد، أعلنت الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن قصف بلدات الغلاف، وذلك رداً على الجريمة الإسرائيلية، مهددةً الاحتلال بزيادة وتيرة التصعيد.

خاص دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن" من مصادر فلسطينية مُطلعة، أن وفداً من حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي، سيتوجه إلى العاصمة المصرية (القاهرة) نهاية الأسبوع الجاري.