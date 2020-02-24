رأفت يُطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بفرض عقوبات على إسرائيل

صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والذي يعقد اجتماعاً في جنيف، بفرض عقوبات على إسرائيل، بعد جريمة الاحتلال الأخيرة، بإعدام الشاب محمد الناعم، والتنكيل بجثمانه في قطاع غزة، وإخضاعها للمساءلة والمحاسبة، والتوقف عن معاملتها فوق القانون الدولي في ظل الحماية الأمريكية لها.



وفيما يتعلق بالحراك الشعبي، أوضح رأفت لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاثنين، أن اجتماعات فصائل منظمة التحرير، تتواصل من أجل تكثيف المشاركة في جميع الفعاليات الجماهيرية؛ للتصدي لإجراءات الاحتلال، التي تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية، وتكريس الاستعمار الاستيطاني للضفة، وبالتالي القضاء على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران/ يونيو 1967، مشيراً إلى أن مخططات الضم، تستهدف إقامة نظام فصل عنصري (أبرتهايد) في إسرائيل.