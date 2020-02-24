شؤون فلسطينية

قبها: العدوان الإسرائيلي على غزة سيفشل في تحقيق أهدافه

قبها: العدوان الإسرائيلي على غزة سيفشل في تحقيق أهدافه
القيادي في حركة حماس وصفي قبها
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي بحركة حماس، وصفي قبها، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، سيفشل في تحقيق أهدافه، ولن يرهب المقاومة، أو يمنع ردها على جرائمه، مشدداً على أن هذه الجرائم والتمثيل بأجساد الشهداء، تعكس طبيعة الاحتلال السادية.

ولفت قبها إلى التعامل السادي والمجرم من قبل الاحتلال مع جثمان الشهيد فخر محمود قرط من بيتونيا، قبل أكثر من أسبوع، وتكرار ذات المشهد مع جثمان الشهيد محمد علي الناعم في خانيونس أمس، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).

وقال قبها: إن سياسة الاحتلال الجديدة بالتعامل مع جثامين الشهداء من خلال الجرافات، هي طريقة بشعة وهمجية، ومشاهد يندى لها جبين البشرية، وتعكس سادية الاحتلال المجرم".

وأضاف، أن المقاومة الفلسطينية، أرسلت رسالة قوية للاحتلال، بأنها لن تصمت على جرائمه، وتنكيله بأجساد الشهداء، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم وغطرسة وبربرية الاحتلال، وأن لكل حماقة يرتكبها الاحتلال، فهناك رد عند المقاومة كفيل بردع الاحتلال.

وتابع قائلاً: إن التصعيد الإسرائيلي الأخير الليلة الماضية على غزة، واستهداف قوات الاحتلال لمواقع ومقرات تابعة للمقاومة في مناطق متفرقة، لا يخيف ولا يُرهب المقاومة، ولن يحول دون وجود رد على أي حماقة أخرى.

وقال القيادي الفلسطيني: إن تهديدات الاحتلال لحركة حماس بحسم الموقف عسكرياً بحيث يكلف الحركة ثمناً باهظاً، يأتي في ظل الإعلان رسمياً من رئيس هيئة أركان حرب الاحتلال عن خطته العسكرية الجديدة "تنوفا ـ الدافعة" والتي تقوم على أساس "جيش أكثر تكنولوجيا وأشدّ فتكاً" هو بمثابة البحث عن انتصار وهمي، يمكن توظيفه في الحلبة الانتخابية.

وأكد قبها، أن المقاومة ومن خلال حروب سابقة، أثبتت عجز هذا الاحتلال عن الوصول إلى نقطة الحسم العسكري، وتجريد غزة من سلاحها.

التصدي لاجتياحات الضفة

وفي سياق متصل، أشار قبها إلى شن قوات الاحتلال عملية اعتقالات واسعة الليلة الماضية، طالت أكثر من 36 فلسطينياً، في إطار ما تسميها سياسة "جز العشب".

ولفت قبها إلى ما حصل من تصدٍ لاقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية في جنين، واعتقال مواطنين ليلة أمس، وقبلها في جنين ومخيمها، مشيراً إلى أن الشباب المقاوم في الضفة لن يجعل من حملات الاعتقال مهمة سهلة أو نزهة.

وأشار إلى تصدي الشبان لقوات الاحتلال بكل ما لديهم من إمكانات، حتى بات إطلاق النار على القوات المقتحمة حالة وظاهرة تؤرق قيادة جيش الاحتلال، الذي يبذل جهوداً كي لا يتكبد الخسائر البشرية في صفوفه، حفاظاً على معنويات جنوده، وحتى لا يصيبهم الخوف والهلع، خلال حملات الاعتقال‎ في الضفة المحتلة.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يلتقي السفير القطري محمد العمادي في رام الله

الرئيس عباس يلتقي السفير القطري محمد العمادي في رام الله

الديمقراطية: نتنياهو يواصل ما ارتكبه غولدشتاين في مجزرة الحرم الإبراهيمي

الديمقراطية: نتنياهو يواصل ما ارتكبه غولدشتاين في مجزرة الحرم الإبراهيمي

وفد من فتح وحماس والجهاد يتوجه الخميس للقاهرة لبحث التهدئة

وفد من فتح وحماس والجهاد يتوجه الخميس للقاهرة لبحث التهدئة

رأفت يُطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بفرض عقوبات على إسرائيل

رأفت يُطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بفرض عقوبات على إسرائيل

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (3) بسجن (ريمون) وتُهدد الأسرى بنقلهم للزنازين

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (3) بسجن (ريمون) وتُهدد الأسرى بنقلهم للزنازين

شاهد بالفيديو: طائرات ومدفعية الاحتلال تستهدف مواقع للمقاومة غربي خانيونس وشرقي البريج

شاهد بالفيديو: طائرات ومدفعية الاحتلال تستهدف مواقع للمقاومة غربي خانيونس وشرقي البريج

وزير إسرائيلي: اقتربنا من اتخاذ قرار بالشروع بعملية عسكرية واسعة في غزة

وزير إسرائيلي: اقتربنا من اتخاذ قرار بالشروع بعملية عسكرية واسعة في غزة

مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى

مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

رأفت يُطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بفرض عقوبات على إسرائيل

رأفت يُطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بفرض عقوبات على إسرائيل

قبها: العدوان الإسرائيلي على غزة سيفشل في تحقيق أهدافه

قبها: العدوان الإسرائيلي على غزة سيفشل في تحقيق أهدافه

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (3) بسجن (ريمون) وتُهدد الأسرى بنقلهم للزنازين

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (3) بسجن (ريمون) وتُهدد الأسرى بنقلهم للزنازين

مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى

مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى

وفاة طفل إثر حادث سير جنوب قطاع غزة

وفاة طفل إثر حادث سير جنوب قطاع غزة

الزهار: جرائم الاحتلال بحق شعبنا لن تنتهي بظل الظروف العربية والدولية الراهنة

الزهار: جرائم الاحتلال بحق شعبنا لن تنتهي بظل الظروف العربية والدولية الراهنة

محيسن: اعتقال أبو العسل لن يُثني فتح عن التصدي لـ (صفقة القرن)

محيسن: اعتقال أبو العسل لن يُثني فتح عن التصدي لـ (صفقة القرن)

اتحاد المستشفيات يدعو لنبذ الإشاعات ويؤكد.. فلسطين خالية من (كورونا)

اتحاد المستشفيات يدعو لنبذ الإشاعات ويؤكد.. فلسطين خالية من (كورونا)

منوعات

إليسا تسخر من الحكومة اللبنانية وحزب الله بسبب &#34;فيروس كورونا&#34;

إليسا تسخر من الحكومة اللبنانية وحزب الله بسبب "فيروس كورونا"

شاهد: قصي خولي يتجاهل انتقاده ويرقص بحماس على أغنية بنت الجيران

شاهد: قصي خولي يتجاهل انتقاده ويرقص بحماس على أغنية بنت الجيران

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

بعد 15 عاماً.. هكذا أصبح شكل الطفلة ألما في مسلسل نور

بعد 15 عاماً.. هكذا أصبح شكل الطفلة ألما في مسلسل نور

شاهد: نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات الشخص الذي ستحبه

شاهد: نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات الشخص الذي ستحبه

صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ 53.. ولهذا السبب بكت

نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ 53.. ولهذا السبب بكت

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها بالجرأة

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها بالجرأة

شاهد: هكذا أنقذ حسين الجسمي أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

شاهد: هكذا أنقذ حسين الجسمي أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

شاهد: تعليق راغب علامة على قضية نانسي عجرم

شاهد: تعليق راغب علامة على قضية نانسي عجرم

عربي

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم

الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)

الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد