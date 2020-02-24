قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (3) بسجن (ريمون) وتُهدد الأسرى بنقلهم للزنازين

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات القمع، التابعة لإدارة سجون الاحتلال، قسم (3) في سجن (ريمون)، وأجرت تفتيشات، وخربت مقتنيات الأسرى.



وقال نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن عمليات القمع بدأت منذ يوم أمس"، موضحاً أن الإدارة تُهدد الأسرى في القسم بنقلهم إلى الزنازين.



وكانت إدارة سجون الاحتلال، قد نفّذت عملية قمع لقسم (4) في (ريمون) في تاريخ التاسع عشر من شباط/ فبراير الجاري.