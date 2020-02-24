شاهد بالفيديو: طائرات ومدفعية الاحتلال تستهدف مواقع للمقاومة غربي خانيونس وشرقي البريج















رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، موقعين للمقاومة غربي خانيونس، وشرقي البريج، رداً على إطلاق رشقة صواريخ على مناطق متفرقة من غلاف غزة، اليوم.واستهدفت طائرات الاحتلال، بعدة صواريخ موقع حطين، غرب خانيونس، بالإضافة إلى موقع للمقاومة شرقي مخيم البريج وسط القطاع، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مرصداً للمقاومة شرقي مخيم البريج، وسط القطاع.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "‏ردًا على الرشقات الصاروخية من القطاع، أغارت مقاتلات ومروحيات حربية قبل قليل على أهداف تابعة ‎للجهـاد الإسـلامي في قطاع ‎غزة ومن بينها مجمع عسكري في ‎خانيونس الذي يستخدم للتدريبات ولتخزين وسائل قتالية بالإضافة إلى بنية تحتية تحت أرضية في ‎البريج".في السياق، نقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله لرؤساء المجالس الإقليمية: "لا نستبعد إمكانية توسيع الهجوم في القطاع".يتبع..