وزير إسرائيلي: اقتربنا من اتخاذ قرار بالشروع بعملية عسكرية واسعة في غزة

حشود عسكرية على حدود قطاع غزة - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير إسرائيلي، اليوم الاثنين، أن حكومته اقتربت من اتخاذ قرار بالشروع في عملية عسكرية واسعة بقطاع غزة.



وصرح وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان في تصريحات نقلتها قناة (كان) الإسرائيلية: "أعتقد أننا اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من اتخاذ قرار بالشروع في عملية عسكرية واسعة في غزة"، وفق تعبيره.



وأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجرى مشاورات أمنية عبر الهاتف مع قادة الجيش والأمن.



يأتي ذلك، بعدما دوت صفارات الإنذار، ظهر اليوم الاثنين، في مناطق متفرقة من مستوطنات غلاف غزة، بعد إطلاق رشقة صواريخ من القطاع.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "متابعة لتفعيل الإنذارات في الجنوب، فالحديث عن رصد إطلاق ست قذائف صاروخية من قطاع غزة، حيث اعترضت الدفاعات الجوية خمس منها".