مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 39 مسوطناً اقتحموا الأقصى، وتجولوا في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



ويشهد المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وأذرع الاحتلال المختلفة، وعلى فترتين صباحية، وما بعد صلاة الظهر.