وفاة طفل إثر حادث سير جنوب قطاع غزة





وأوضحت، أن الطفل أحمد زهير سلمان بن حسن (عامين) من سكان حي السلام، لقي مصرعه اليوم، إثر صدمه من قبل سيارة مجهولة بالقرب من مسجد المقدس، في محافظة رفح جنوب القطاع.





يشار إلى أن إدارة المرور سجلت لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، حادث سير واحد نتج عنه إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

رام الله - دنيا الوطنتوفي طفل اليوم الاثنين، إثر حادث سير في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت إدارة المرور والنجدة.