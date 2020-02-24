الزهار: جرائم الاحتلال بحق شعبنا لن تنتهي بظل الظروف العربية والدولية الراهنة



وقال في تصريح لموقع (الخليج أونلاين)، إن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، لن تنتهي في ظل الظروف العربية والدولية الراهنة، وستبقى هذه الجرائم مستمرة، وترتكب يومياً ما لم يجد هذا المحتل من يتصدى له ويوقفه".



وأضاف القيادي في حماس: أنه "لا يمكن لدول عربية، حالفت (إسرائيل) وتدعمها بالمال، أن تقول لها قفي عن هذه الجرائم والتجاوزات"؛ مشيراً إلى أن "الاحتلال حصل من تلك الدول على الضوء الأخضر لممارسة العدوان، والتصعيد بحق الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية ومقدساتهم الإسلامية".



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمود الزهار، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، جاءت كثمرة للتطبيع العربي الحاصل في المنطقة مع دولة الاحتلال.