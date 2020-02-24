محيسن: اعتقال أبو العسل لن يُثني فتح عن التصدي لـ (صفقة القرن)

جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض التعبئة والتنظيم، أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، باعتقال أمين سر حركة (فتح) إقليم أريحا والأغوار نائل أبو العسل، فجر اليوم الاثنين، لن يثني كوادر حركة فتح عن المضي في مسيرة التصدي لـ (صفقة القرن).



وقال المحيسن، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إنني أدين وبشدة، واستنكر التنكيل والاعتقال الممنهج لكوادر فتح، وأمناء سر أقاليم فتح، نبيل أبو قبيطة، أمين سر إقليم يطا وضواحيها، وأمين سر إقليم شمال الخليل، هاني جعارة، أمين سر إقليم أريحا والأغوار نائل أبو العسل".



وأضاف: "إن اعتقال كوادر حركة فتح من قبل قوات الاحتلال يهدف إلى تقويض العمل الفتحاوي، ضد سياسات الاحتلال والتصدي لمخططاته، وإن تنكيله بجثث الشهداء، يوم أمس جزء من الإرهاب، الذي تمارسه إسرائيل بحق أبناء شعبنا في كل مكان".