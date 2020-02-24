شاهد: هروب سريع لمستوطنيْن للغرف المحصنة أثناء إطلاق صواريخ من القطاع

رام الله - دنيا الوطنتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر هروباً سريعاً لمستوطنيْن، أثناء إطلاق صواريخ من القطاع نحو مناطق غلاف غزة.ودوت صفارات الإنذار، ظهر اليوم الاثنين، في مناطق متفرقة من مستوطنات غلاف غزة، بعد إطلاق رشقة صواريخ من القطاع.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "متابعة لتفعيل الإنذارات في الجنوب، فالحديث عن رصد إطلاق ست قذائف صاروخية من قطاع غزة، حيث اعترضت الدفاعات الجوية خمس منها".في السياق، قالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن مستوطِنة في (سديروت) أصيبت بشظية، جراء إطلاق الصواريخ.