اتحاد المستشفيات يدعو لنبذ الإشاعات ويؤكد.. فلسطين خالية من (كورونا)

ودان الاتحاد الجريمة البشعة التي اقترفتها قوات الاحتلال، بحق أحد أبنائنا في قطاع غزة، بطريقة همجية بربرية بشعة، يندى لها الجبين العالمي؛ لتسطر هذه القوة الغاشمة جريمة صد الإنسانية على مرأى ومسمع العالم.

رام الله - دنيا الوطنيتابع اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة والأهلية في فلسطين، باهتمام بالغ التطورات العالية والمحلية، فيما يخص وباء فيروس (كورونا- كوفيد١٩) والتحديات التي يفرصها على المستوى الصحي والوطني، وجهوزيته في مواجهة هذا المرض، من أجل حماية أبناء شعبنا الفلسطيني، وطواقمه الطبية من تبعاته ومخاطره.وأكد اتحاد المستشفيات في تصريح وصل "دنيا الوطن"، تعاونه التام، ووقوفه جنبا إلى جنب مع الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة الفلسطينية، والجهات الرسمية في تحصين مجتمعنا الفلسطيني؛ لمواجهة هذا المرض، واضعاً كل إمكانياته الطبية والعلمية والمخبرية واللوجستية في خدمة هذا الهدف، وتشكيل جبهة طبية من كل العاملين في المجال الصحي؛ لبقاء فلسطين خالية من هذا المرض، وفي أتم الاستعداد والجهوزية لمواجهته.وأكد اتحاد المستشفيات، على عدم وجود أية إصابه بهذا الفيروس حتى هذه اللحظة في المستشفيات الفلسطينية، ويدعو المواطنين إلى عدم القلق، ونبذ الإشاعات مع أهمية اتباع التعليمات والتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، ومنظمة الصحة العالمية؛ للوقاية من هذا المرض.