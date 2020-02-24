نقيب الأطباء: الحكومة غير جاهزة للتعامل مع فيروس (كورونا) واشتية رفض لقاءنا

اتهم نقيب الأطباء، شوقي صبحة، الحكومة الفلسطينية، ووزارة الصحة، بأنهما غير جاهزين للتعامل مع فيروس (كورونا)، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء محمد اشتية، رفض لقاء وفد النقابة.



وأوضح صبحة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه لا يوجد كوادر كافية للتعامل مع الفيروس، مضيفاً: "وزارة الصحة لا تمتلك الماسك الطبي، وأبسط الأمور لمواجهة الفيروس غير موجودة، كما أن اللباس الخاص للكوادر الطبية غير متوفر".



وأضاف صبحة: "خطواتنا التي نقوم بها، تفيد العمل وتفيد في مواجهة الفيروس، وعندما يكون هناك وباء، يجب أن يكون هناك حالة طوارئ، وإخلاء للمشافي لاستقبال الحالات".



وتابع صبحة: "مستعدون للتعامل مع الفيروس، ولكن الحكومة ووزارة الصحة غير جاهزة للتعامل مع الوباء، وليست هذه الطريقة للتعامل مع الفيروس، ويجب أن يكون هناك مواصفات وفق ما أعلنتها منظمة الصحة العالمية".



وأكمل صبحة: "نحن موجودون بالميدان، ونستثني قضية فيروس (كورونا) من احتجاجاتنا، والجهات الرسمية، هي التي لم تستعد لهذا الوباء، وسنواصل احتجاجاتنا ما دامت الحكومة متعنتة، ولم توفر الحد الأدنى من التعامل مع الفيروس والكوادر".

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال