نتنياهو يُجري مشاورات مع الجيش والأمن بعد إطلاق رشقة صواريخ نحو الغلاف

أفادت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجرى مشاورات أمنية عبر الهاتف مع قادة الجيش والأمن.





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: " متابعة لتفعيل الإنذارات في الجنوب، فالحديث عن رصد إطلاق ست قذائف صاروخية من قطاع غزة، حيث اعترضت الدفاعات الجوية خمس منها".





في السياق، قالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن مستوطِنة في (سديروت) أصيبت بشظية، جراء إطلاق الصواريخ.





وأضافت: أن أضراراً لحقت بمصنع في "شعر هنيغف" جراء رشقة الصواريخ الأخيرة.



يأتي ذلك بعدما كشفت إذاعة إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال استئناف إطلاق الصواريخ من غزة، فيما نقل موقع (0404) الإسرائيلي عن بلدية عسقلان: إنه "ما زلنا في حالة تأهب، ومستعدون لأي سيناريو".



وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو لإذاعة القدس الإسرائيلية: إنه إذا قررت إسرائيل الدخول في عملية عسكرية واسعة النطاق، فسيتعين علينا توجيه ضربة أكبر من حرب الرصاص المصبوب وعامود السحاب والجرف الصامد، لا نريد أن نقول ماذا سنفعل"، وفق تعبيره.















يأتي ذلك، بعدما دوت صفارات الإنذار، ظهر اليوم الاثنين، في مناطق متفرقة من مستوطنات غلاف غزة، بعد إطلاق رشقة صواريخ من القطاع.