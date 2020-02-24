محافظ الخليل: اقتحام نتنياهو للبلدة القديمة مخطط تهويدي لتوسعة المستوطنات بـ "الإبراهيمي"



وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، على مواصلة الجهود القانونية؛ لنسف هذه المخططات الاستيطانية، مشيراً إلى أن الفعاليات الفصائلية والشعبية في البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي مستمرة، بهدف تعزيز صمود المواطنين فيها، رغم إجراءات الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطناعتبر محافظ الخليل، جبرين البكري، اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعصاباته، للبلدة القديمة في مدينة الخليل، وتدشين حي استيطاني جديد فيها، بأنه مخطط تهويدي جديد لتوسعة المستوطنات في الحرم الإبراهيمي، وإحكام السيطرة على المدينة.