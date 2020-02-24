تحذيرات من مخطط الاحتلال إقامة حي استيطاني جديد بالبلدة القديمة في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
حذر مدير لجنة إعمار الخليل، عماد حمدان، من مخطط الاحتلال إقامة حي استيطاني جديد في البلدة القديمة في مدينة الخليل، بهدف
ربط المستوطنات في البلدة القديمة بالحرم الإبراهيمي الشريف.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: أن تدشين حي استيطاني جديد في البلدة القديمة بالخليل، يأتي في إطار تكثيف المخططات الاستيطانية داخل البلدة القديمة، بهدف ممارسة المزيد من الضغوطات على المواطنين لترحيلهم من منازلهم.
حذر مدير لجنة إعمار الخليل، عماد حمدان، من مخطط الاحتلال إقامة حي استيطاني جديد في البلدة القديمة في مدينة الخليل، بهدف
ربط المستوطنات في البلدة القديمة بالحرم الإبراهيمي الشريف.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين: أن تدشين حي استيطاني جديد في البلدة القديمة بالخليل، يأتي في إطار تكثيف المخططات الاستيطانية داخل البلدة القديمة، بهدف ممارسة المزيد من الضغوطات على المواطنين لترحيلهم من منازلهم.
ونوّه إلى أن ذلك، يأتي أيضاً في إطار السباق والصراع الانتخابي؛ لكسب مزيد من أصوات المستوطنين القاطنين في البلدة القديمة بالخليل.
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