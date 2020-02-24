مدير العمليات بـ (إيرز): المعبر مُغلق والاحتلال يدرس إدخال الحالات المرضية فقط

معبر بيت حانون/إيرز

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رام الله - دنيا الوطن

كشف مدير العمليات في (معبر بيت حانون/ إيرز) شمال قطاع غزة، ماهر أبو العوف: عن أن المعبر لا يزال مغلقاً، حتى هذه اللحظة.



وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن سلطات الاحتلال، تدرس إدخال الحالات المرضية فقط.



وكان "المنسق" في الجيش الإسرائيلي، كميل أبو ركن، زعم اليوم الاثنين، أن (معبر بيت حانون/ إيرز) شمال قطاع غزة، لم يُغلق.



وقال عبر صفحته على (تويتر): "نريد التوضيح أنه خلافاً لما نُشر في وسائل الإعلام المحلية، لم يُتخذ أي قرار بإغلاق معبر إيرز، وصباح اليوم، تم فتح المعبر كالمعتاد"، وفق زعمه.



وأضاف أبو ركن: "مع ذلك وفي الساعات الأخيرة، ونتيجة لاعتبارات أمنية، هنالك تشويشات، وتقييدات مؤقتة على الحركة في الطرقات، التي تؤدي إلى المعبر، والمنطقة المجاورة، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأمن المارّين والعاملين في المعبر، وسكان المنطقة.