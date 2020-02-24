بالأسماء: "الداخلية" بغزة تنشر كشفاً جديداً للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، كشفاً جديداً، للسفر عبر (معبر رفح)، ليوم غدٍ الثلاثاء.وقالت الوزارة: إن السفر سيكون للحافلتين 12 و13 من كشف (2020/5)، والحافلتين، الأولى (جوازات مصرية) والثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد (2020/6).وشددت على أهمية التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 في الصالة الخارجية للمعبر، وقالت: إن إرفاق الأطفال، يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.وشددت على منع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، وعلى التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.وطالبت الوزارة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيل.