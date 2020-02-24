عاجل

  • طائرات الاحتلال تستهدف موقعاً للمقاومة غرب خانيونس

  • وزير إسرائيلي: اقتربنا من اتخاذ قرار بالشروع بعملية عسكرية واسعة في غزة

شؤون فلسطينية

هل تُباع كمامة الوقاية من فيروس (كورونا) بـ 100 دولار بالضفة الغربية؟

هل تُباع كمامة الوقاية من فيروس (كورونا) بـ 100 دولار بالضفة الغربية؟
خاص دنيا الوطن- أحمد جلال 
نفى مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بالحكومة الفلسطينية، إبراهيم قاضي، ما يجري تداوله حول ارتفاع سعر الكمامات الطبية، والتي تستخدم للوقاية من فيروس (كورونا) لـ 350 شيكلاً في السوق الفلسطينية بالضفة الغربية أي ما يعادل 100 دولار أمريكي.

جاء ذلك، عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لإحدى صفحات التسوق عبر (فيسبوك) تعرض الكمامة الخاصة بالوقاية من الفيروس بـ 350 شيكلاً.

وعرضت الصفحة إعلاناً قالت فيه: "فقط بـ 350 شيكلاً للقطعة، كمامات (N 95) الأصلية تحمي من الكورونا صناعة ألمانية، مرخصة من قبل منظمة الصحة العالمية، احذروا التقليد للطلب يرجى مراسلة الصفحة".

وقال قاضي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لم يصل سعر الكمامة بمحافظات الضفة الغربية لـ 100 دولار، والصحيح أنها كانت تباع بثمانية شواكل، والآن تباع بـ 25 أو 30 شيكلاً، كما أنها ليست سلعة أساسية في الأسواق".

وأضاف قاضي: "الفترة الماضية شهد السوق الفلسطيني بيع عكسي للكمامات للجانب الآخر (إسرائيل)، وللأسف بيعت للجانب الآخر، وبالتالي لم يثبت لدينا عملية احتكار، ولكن مع زيادة الطلب بدأ الصيادلة، وأصحاب المخازن، يطلبون أسعاراً أعلى للسلعة".

وتابع قاضي: "طلبنا من وزارة الصحة، تحديد السقف الأعلى لسعر السلعة في السوق، وعلينا من جانبنا في وزارة الاقتصاد، سنعمل على ضبط الأسعار، ووزارة الاقتصاد ليست الجهة المخولة لتحديد سعر هذه السلعة، ولم نزود من وزارة الصحة بأي سعر".

وأشار قاضي، إلى أن الكمامات المتوفرة في السوق الفلسطيني بقدر الاحتياج الطبي، وليس بعدد المواطنين في الضفة الغربية، ونطالب بتحديد سعر السلعة؛ كي لا يكون فيها مغلاة". 

في السياق، قال الناطق باسم وزارة الصحة، طريف عاشور: إن الكمامات ليست نوعاً واحداً، ووزارة الصحة ليست هي الجهة التي تحدد سعرها".

وأضاف عاشور، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "تحديد السعر هو دور وزارة الاقتصاد الوطني، وليس وزارة الصحة وحسب تواصلي مع نقابة الصيادلة، أبلغنا نقيب الصيادلة أن الكمامة تباع بنصف شيكل، ويمكنكم سؤال النقابة بهذا الخصوص". 

أخبار ذات صلة

طائرات الاحتلال تستهدف موقعاً للمقاومة غرب خانيونس

طائرات الاحتلال تستهدف موقعاً للمقاومة غرب خانيونس

مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى

مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى

وفاة طفل إثر حادث سير جنوب قطاع غزة

وفاة طفل إثر حادث سير جنوب قطاع غزة

الزهار: جرائم الاحتلال بحق شعبنا لن تنتهي بظل الظروف العربية والدولية الراهنة

الزهار: جرائم الاحتلال بحق شعبنا لن تنتهي بظل الظروف العربية والدولية الراهنة

حماس: جرائم الاحتلال البشعة تأتي في إطار الحرب المُعلنة والعدوان المتواصل

حماس: جرائم الاحتلال البشعة تأتي في إطار الحرب المُعلنة والعدوان المتواصل

محيسن: اعتقال أبو العسل لن يُثني فتح عن التصدي لـ (صفقة القرن)

محيسن: اعتقال أبو العسل لن يُثني فتح عن التصدي لـ (صفقة القرن)

شاهد: هروب سريع لمستوطنيْن للغرف المحصنة أثناء إطلاق صواريخ من القطاع

شاهد: هروب سريع لمستوطنيْن للغرف المحصنة أثناء إطلاق صواريخ من القطاع

اتحاد المستشفيات يدعو لنبذ الإشاعات ويؤكد.. فلسطين خالية من (كورونا)

اتحاد المستشفيات يدعو لنبذ الإشاعات ويؤكد.. فلسطين خالية من (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى

مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى

وفاة طفل إثر حادث سير جنوب قطاع غزة

وفاة طفل إثر حادث سير جنوب قطاع غزة

الزهار: جرائم الاحتلال بحق شعبنا لن تنتهي بظل الظروف العربية والدولية الراهنة

الزهار: جرائم الاحتلال بحق شعبنا لن تنتهي بظل الظروف العربية والدولية الراهنة

محيسن: اعتقال أبو العسل لن يُثني فتح عن التصدي لـ (صفقة القرن)

محيسن: اعتقال أبو العسل لن يُثني فتح عن التصدي لـ (صفقة القرن)

اتحاد المستشفيات يدعو لنبذ الإشاعات ويؤكد.. فلسطين خالية من (كورونا)

اتحاد المستشفيات يدعو لنبذ الإشاعات ويؤكد.. فلسطين خالية من (كورونا)

محافظ الخليل: اقتحام نتنياهو للبلدة القديمة مخطط تهويدي لتوسعة المستوطنات بـ &#34;الإبراهيمي&#34;

محافظ الخليل: اقتحام نتنياهو للبلدة القديمة مخطط تهويدي لتوسعة المستوطنات بـ "الإبراهيمي"

تحذيرات من مخطط الاحتلال إقامة حي استيطاني جديد بالبلدة القديمة في الخليل

تحذيرات من مخطط الاحتلال إقامة حي استيطاني جديد بالبلدة القديمة في الخليل

بالأسماء: &#34;الداخلية&#34; بغزة تنشر كشفاً جديداً للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

بالأسماء: "الداخلية" بغزة تنشر كشفاً جديداً للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

منوعات

إليسا تسخر من الحكومة اللبنانية وحزب الله بسبب &#34;فيروس كورونا&#34;

إليسا تسخر من الحكومة اللبنانية وحزب الله بسبب "فيروس كورونا"

شاهد: قصي خولي يتجاهل انتقاده ويرقص بحماس على أغنية بنت الجيران

شاهد: قصي خولي يتجاهل انتقاده ويرقص بحماس على أغنية بنت الجيران

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

بعد 15 عاماً.. هكذا أصبح شكل الطفلة ألما في مسلسل نور

بعد 15 عاماً.. هكذا أصبح شكل الطفلة ألما في مسلسل نور

شاهد: نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات الشخص الذي ستحبه

شاهد: نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات الشخص الذي ستحبه

صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ 53.. ولهذا السبب بكت

نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ 53.. ولهذا السبب بكت

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها بالجرأة

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها بالجرأة

شاهد: هكذا أنقذ حسين الجسمي أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

شاهد: هكذا أنقذ حسين الجسمي أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

شاهد: تعليق راغب علامة على قضية نانسي عجرم

شاهد: تعليق راغب علامة على قضية نانسي عجرم

عربي

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم

الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)

الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد