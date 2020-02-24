هل تُباع كمامة الوقاية من فيروس (كورونا) بـ 100 دولار بالضفة الغربية؟

نفى مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بالحكومة الفلسطينية، إبراهيم قاضي، ما يجري تداوله حول ارتفاع سعر الكمامات الطبية، والتي تستخدم للوقاية من فيروس (كورونا) لـ 350 شيكلاً في السوق الفلسطينية بالضفة الغربية أي ما يعادل 100 دولار أمريكي.





جاء ذلك، عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لإحدى صفحات التسوق عبر (فيسبوك) تعرض الكمامة الخاصة بالوقاية من الفيروس بـ 350 شيكلاً.





وعرضت الصفحة إعلاناً قالت فيه: "فقط بـ 350 شيكلاً للقطعة، كمامات (N 95) الأصلية تحمي من الكورونا صناعة ألمانية، مرخصة من قبل منظمة الصحة العالمية، احذروا التقليد للطلب يرجى مراسلة الصفحة".

وقال قاضي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لم يصل سعر الكمامة بمحافظات الضفة الغربية لـ 100 دولار، والصحيح أنها كانت تباع بثمانية شواكل، والآن تباع بـ 25 أو 30 شيكلاً، كما أنها ليست سلعة أساسية في الأسواق". وقال قاضي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لم يصل سعر الكمامة بمحافظات الضفة الغربية لـ 100 دولار، والصحيح أنها كانت تباع بثمانية شواكل، والآن تباع بـ 25 أو 30 شيكلاً، كما أنها ليست سلعة أساسية في الأسواق".





وأضاف قاضي: "الفترة الماضية شهد السوق الفلسطيني بيع عكسي للكمامات للجانب الآخر (إسرائيل)، وللأسف بيعت للجانب الآخر، وبالتالي لم يثبت لدينا عملية احتكار، ولكن مع زيادة الطلب بدأ الصيادلة، وأصحاب المخازن، يطلبون أسعاراً أعلى للسلعة".





وتابع قاضي: "طلبنا من وزارة الصحة، تحديد السقف الأعلى لسعر السلعة في السوق، وعلينا من جانبنا في وزارة الاقتصاد، سنعمل على ضبط الأسعار، ووزارة الاقتصاد ليست الجهة المخولة لتحديد سعر هذه السلعة، ولم نزود من وزارة الصحة بأي سعر".



وأشار قاضي، إلى أن الكمامات المتوفرة في السوق الفلسطيني بقدر الاحتياج الطبي، وليس بعدد المواطنين في الضفة الغربية، ونطالب بتحديد سعر السلعة؛ كي لا يكون فيها مغلاة".



في السياق، قال الناطق باسم وزارة الصحة، طريف عاشور: إن الكمامات ليست نوعاً واحداً، ووزارة الصحة ليست هي الجهة التي تحدد سعرها".









وأضاف عاشور، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "تحديد السعر هو دور وزارة الاقتصاد الوطني، وليس وزارة الصحة وحسب تواصلي مع نقابة الصيادلة، أبلغنا نقيب الصيادلة أن الكمامة تباع بنصف شيكل، ويمكنكم سؤال النقابة بهذا الخصوص".

خاص دنيا الوطن- أحمد جلال