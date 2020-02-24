"الإعلامي الحكومي" بغزة يكشف حصيلة القصف الإسرائيلي الليلة الماضية

قصف إسرائيلي - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، إن طائرات الاحتلال، شنت أكثر من 34 غارة جوية على مواقع مختلفة في قطاع غزة، الليلة الماضية.



وذكر المكتب الإعلامي في بيان صحفي، أن الغارات تركزت في رفح وخانيونس وبيت لاهيا، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة.



وأشار إلى أن العدوان، أدى إلى إصابة أربعة مواطنين، مخلفًا أضرارًا في المنازل القريبة من أماكن القصف.