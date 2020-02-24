منخفض جوي مصحوب بأجواء باردة في فلسطين غداً

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خاص دنيا الوطن- ولاء البرعي

أكد الراصد الجوي، ليث العلامي، أن الأراضي الفلسطينية، ستشهد غداً منخفضاً جوياً جديداً، وسيزداد الجو برودة مع انخفاض في درجات الحرارة، مضيفاً: "ستكون درجات الحرارة من (11- 12) درجة مئوية في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية ستكون ما بين (16-17) درجة مئوية".



وقال العلامي، لـ "دنيا الوطن": إن الفرصة ستكون مهيأة لسقوط الأمطار فوق مناطق واسعة من فلسطين، خاصة وسط وجنوب الضفة الغربية، وأجزاء من قطاع غزة والنقب، وأن الأمطار ستكون غزيرة أحياناً، مصحوبة بعواصف رعدية، وزخات من البرد، وتتركز ما بين ساعات صباح الغد حتى العصر، ومن ثم سينحسر ويضعف.



وأضاف العلامي، أن المنخفض الجوي، سيستمر بدرجات حرارته المنخفضة، حتى يوم الأربعاء، والفرصة مهيأة لهطول الأمطار المحلية المتفرقة على بعض المناطق؛ نتيجة تيارات هوائية غربية باردة، ستؤثر على المنطقة، وتعمل على وجود زخات من الأمطار حتى الساعات الأولى من النهار.



وأشارإلى أن نهاية الأسبوع، في يومي الأربعاء والخميس، سيشهد حالة من الاستقرار الجوي، وسيكون امتداداً لمرتفع جوي على المنطقة، وارتفاع لدرجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلاتها العامة، وتصل في المناطق الجبلية إلى (17) درجة مئوية، والمناطق الساحلية إلى (21) درجة مئوية، والسماء صافية.