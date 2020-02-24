شؤون فلسطينية

منخفض جوي مصحوب بأجواء باردة في فلسطين غداً

منخفض جوي مصحوب بأجواء باردة في فلسطين غداً
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن- ولاء البرعي
أكد الراصد الجوي، ليث العلامي، أن الأراضي الفلسطينية، ستشهد غداً منخفضاً جوياً جديداً، وسيزداد الجو برودة مع انخفاض في درجات الحرارة، مضيفاً: "ستكون درجات الحرارة من (11- 12) درجة مئوية في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية ستكون ما بين (16-17) درجة مئوية".

وقال العلامي، لـ "دنيا الوطن": إن الفرصة ستكون مهيأة لسقوط الأمطار فوق مناطق واسعة من فلسطين، خاصة وسط وجنوب الضفة الغربية، وأجزاء من قطاع غزة والنقب، وأن الأمطار ستكون غزيرة أحياناً، مصحوبة بعواصف رعدية، وزخات من البرد، وتتركز ما بين ساعات صباح الغد حتى العصر، ومن ثم سينحسر ويضعف. 

وأضاف العلامي، أن المنخفض الجوي، سيستمر بدرجات حرارته المنخفضة، حتى يوم الأربعاء، والفرصة مهيأة لهطول الأمطار المحلية المتفرقة على بعض المناطق؛ نتيجة تيارات هوائية غربية باردة، ستؤثر على المنطقة، وتعمل على وجود زخات من الأمطار حتى الساعات الأولى من النهار.

وأشارإلى أن نهاية الأسبوع، في يومي الأربعاء والخميس، سيشهد حالة من الاستقرار الجوي، وسيكون امتداداً لمرتفع جوي على المنطقة، وارتفاع لدرجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلاتها العامة، وتصل في المناطق الجبلية إلى (17) درجة مئوية، والمناطق الساحلية إلى (21) درجة مئوية، والسماء صافية.

أخبار ذات صلة

بعد تهديدات نتنياهو بعملية عسكرية واسعة.. هل انتهت جولة التصعيد بقطاع غزة؟

بعد تهديدات نتنياهو بعملية عسكرية واسعة.. هل انتهت جولة التصعيد بقطاع غزة؟

&#34;الإعلامي الحكومي&#34; بغزة يكشف حصيلة القصف الإسرائيلي الليلة الماضية

"الإعلامي الحكومي" بغزة يكشف حصيلة القصف الإسرائيلي الليلة الماضية

استئناف إدخال الفواكه إلى قطاع غزة بعد توقف أكثر من أسبوعين

استئناف إدخال الفواكه إلى قطاع غزة بعد توقف أكثر من أسبوعين

قيادي فلسطيني: الهدوء بقطاع غزة هش وفصائل المقاومة جاهزة للرد

قيادي فلسطيني: الهدوء بقطاع غزة هش وفصائل المقاومة جاهزة للرد

اشتية يُحذّر من تداعيات المصادقة على وحدات استيطانية ويوجه دعوة للعمال والمقاولين بالمستعمرات

اشتية يُحذّر من تداعيات المصادقة على وحدات استيطانية ويوجه دعوة للعمال والمقاولين بالمستعمرات

بينت: نُعد خطة لتغيير جذري للوضع بغزة والردع لا يُمكن بناؤه بلحظة

بينت: نُعد خطة لتغيير جذري للوضع بغزة والردع لا يُمكن بناؤه بلحظة

أبو حمزة: استشهاد اثنين من الجهاد بدمشق لن يمر والحساب مازال مفتوحاً

أبو حمزة: استشهاد اثنين من الجهاد بدمشق لن يمر والحساب مازال مفتوحاً

نتنياهو: لامفر من الوصول للحرب وأعددنا حزمة عسكرية.. وهذا هدف هجومنا بسوريا

نتنياهو: لامفر من الوصول للحرب وأعددنا حزمة عسكرية.. وهذا هدف هجومنا بسوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

&#34;الإعلامي الحكومي&#34; بغزة يكشف حصيلة القصف الإسرائيلي الليلة الماضية

"الإعلامي الحكومي" بغزة يكشف حصيلة القصف الإسرائيلي الليلة الماضية

استئناف إدخال الفواكه إلى قطاع غزة بعد توقف أكثر من أسبوعين

استئناف إدخال الفواكه إلى قطاع غزة بعد توقف أكثر من أسبوعين

كتائب المجاهدين: نُبارك رد سرايا القدس وبجهوزية تامة لمعارك الميدان

كتائب المجاهدين: نُبارك رد سرايا القدس وبجهوزية تامة لمعارك الميدان

الاحتلال يُطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

الاحتلال يُطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 26 مواطناً

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 26 مواطناً

مركز الميزان يطالب بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة موقوف في غزة

مركز الميزان يطالب بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة موقوف في غزة

سلطات الاحتلال تمنع عدداً من أهالي أسرى القطاع من زيارة أبنائهم

سلطات الاحتلال تمنع عدداً من أهالي أسرى القطاع من زيارة أبنائهم

الرئاسة: الخرائط الأميركية- الإسرائيلية لن تُعطي شرعية لأحد والاستيطان إلى زوال

الرئاسة: الخرائط الأميركية- الإسرائيلية لن تُعطي شرعية لأحد والاستيطان إلى زوال

منوعات

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

دعوى قضائية لشطب محمد رمضان من النقابة.. والطيار الموقوف يرد على عرضه

بعد 15 عاماً.. هكذا أصبح شكل الطفلة ألما في مسلسل نور

بعد 15 عاماً.. هكذا أصبح شكل الطفلة ألما في مسلسل نور

شاهد: نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات الشخص الذي ستحبه

شاهد: نوال الزغبي تتحدث عن مواصفات الشخص الذي ستحبه

صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف بالصغر

نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ 53.. ولهذا السبب بكت

نجوى كرم تحتفل بعيدها الـ 53.. ولهذا السبب بكت

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها بالجرأة

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفلامها بالجرأة

شاهد: هكذا أنقذ حسين الجسمي أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

شاهد: هكذا أنقذ حسين الجسمي أحلام من موقف محرج أمام الآلاف

شاهد: تعليق راغب علامة على قضية نانسي عجرم

شاهد: تعليق راغب علامة على قضية نانسي عجرم

&#34;الشرع محلل أربعة&#34;.. مصطفى الأغا يغازل أربع فنانات مصريات

"الشرع محلل أربعة".. مصطفى الأغا يغازل أربع فنانات مصريات

روبي تتغزل في منى زكي بتعليق غريب يثير الجدل

روبي تتغزل في منى زكي بتعليق غريب يثير الجدل

عربي

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم

الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)

الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة البحرينية تُعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد

بعد التأكد من مقتل الريمي.. تنظيم القاعدة باليمن يُعلن زعيمه الجديد