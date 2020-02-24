استئناف إدخال الفواكه إلى قطاع غزة بعد توقف أكثر من أسبوعين

معبر تجاري - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

استأنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إدخال الفواكه عبر (معبر كرم أبو سالم التجاري)، إلى قطاع غزة.



وقالت وحدة العلاقات العامة والإعلام بالمعبر: إن الاحتلال استأنف اليوم، إدخال الفواكه، بعد توقف دام أكثر من أسبوعين، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.



يشار إلى أن إدخال الفواكه إلى قطاع غزة، كان ممنوعاً بفعل قرار مجلس الوزراء، في التاسع من شباط/ فبراير الماضي، رداً على قرار إسرائيل منع تصدير المنتجات الفلسطينية الزراعية للخارج.