قيادي فلسطيني: الهدوء بقطاع غزة هش وفصائل المقاومة جاهزة للرد

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، أن الهدوء الراهن في قطاع غزة بعد التصعيد العسكري الليلة الماضية، هش، مشيراً إلى أن فصائل المقاومة على أهبة الاستعداد.





وأوضح أبو ظريفة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الهدوء في قطاع غزة، مرتبط بمدى التزام الاحتلال به، وعدم إقدامه على أي حماقة بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن المقاومة، لن تصمت أمام أي عدوان إسرائيلي جديد.





وأضاف أبو ظريفة: "المقاومة موجودة بالميدان، وتراقب سلوك الاحتلال الإسرائيلي، ويبدو أن جيش الاحتلال اتخذ قراراً بعدم التصعيد، الأمر الذي يظهر من خلال وقفه لقصف قطاع غزة، دون تدخل الوسطاء".





وأشار أبو ظريفة، إلى أنه لا يوجد أي جديد بما يتعلق بملف التهدئة في قطاع غزة، وأن هذا الملف لم يتم الحديث فيه خلال جولة أمس، وأن الاحتلال من أوقف المواجهة خوفاً من تصاعد الأمور عسكرياً".





وصباح اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحرب في غزة هي الملاذ الأخير، لكنها ممكنة جداً، ولا مفر من الوصول إليها".





وأضاف نتنياهو: "إذا وصلنا للحرب، فإننا أعددنا حزمة عسكرية مختلفة تماماً عما عرفناه"، متابعاً: "إذا قررت إسرائيل الدخول في عملية عسكرية واسعة النطاق، فسيتعين علينا توجيه ضربة أكبر من حرب (الرصاص المصبوب) و(عامود السحاب) و(الجرف الصامد)، لا نريد أن نقول ماذا سنفعل".

خاص دنيا الوطن