اشتية يُحذّر من تداعيات المصادقة على وحدات استيطانية ويوجه دعوة للعمال والمقاولين بالمستعمرات

وشدد على أن "الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على جزء من أرضنا الفلسطينية، هذا لا يعطي شرعية أو حقاً بضم أو استعمار أي جزء من أراضينا".



وأضاف رئيس الوزراء: تؤكد الحكومة على رفضها واستنكارها، على الخطة التي أقرت أمس، لبناء خط سكة حديد، يربط مطار اللد بحائط البراق، مخترقاً البلدة القديمة، من خلال نفق يؤدي إلى أسوار البلدة القديمة، مخلخلاً أركان الحوض التاريخي للقدس، الذي يعبر أسفل بلدة سلوان.





وتابع: نطالب المجتمع الدولي و(يونسكو) التدخل لوقف هذا المشروع، ونقف ومع الأردن لمواجهة هذا الأمر.





كما استنكر اشتية إجراء شركة (أمازون) العنصري، الذي بموجبه تقوم الشركة بإيصال البضائع للمستعمرات مجاناً على أنها جزء من إسرائيل، إن هذا الإجراء يُعطي شرعية للمستعمرات، ويحرم الفلسطينيين من ذات الخدمة، ومطلوب من الشركة تصحيح هذا الموقف فوراً.



وقال رئيس الوزراء: صباح أمس شاهدنا جريمة بشعة للاحتلال، حيث اغتالت قواته في خانيونس، الشاب محمد علي الناعم، ونكلت بجثته واختطفتها، مشيراً إلى أن الاحتلال يقتل الفلسطيني بدم بارد، في صورة يندى لها الجبين، وفي انتهاك للقانون الدولي.



وأدان اشتية هذه الجريمة البشعة والتصريحات الإسرائبلية التي تعكس الهنجية، وتفشي الكراهية والعنصرية في مختلف مؤسساتها.



وختاماً، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة الفلسطينية، بتوجيه من الرئيس محمود عباس، اتخذت كافة الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس (كورونا)، وأنشأت غرفة عمليات تجمع كافة الوزارات ذات الاختصاص، مؤكداً ألا حالات حتى الآن بهذا الفيروس في فلسطين، ولدينا الجاهزية للتعامل مع ذلك.