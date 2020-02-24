بينت: نُعد خطة لتغيير جذري للوضع بغزة والردع لا يُمكن بناؤه بلحظة

نفتالي بينت وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

قال نفتالي بينت، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نحن نعد خطة لتغيير جذري للوضع في قطاع غزة، فقد قضينا على ما لا يقل عن ستة أشخاص في اليوم الأخير"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.



وأضاف بينت في تصريحاته: "إن الردع لا يمكن بناؤه في لحظة"، بحسب وسائل إعلام الاحتلال.



وشهد قطاع غزة، والعاصمة السورية دمشق، حالة من التوتر الشديد، بعدما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أهدافاً في القطاع، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، وفي سوريا، أسفر القصف عن استشهاد عنصرين من حركة الجهاد الإسلامي.