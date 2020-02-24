أبو حمزة: استشهاد اثنين من الجهاد بدمشق لن يمر والحساب مازال مفتوحاً



وأكدت الحركة، أن هذا العدوان الجديد، لن يثنيها عن المضي في طريق المقاومة والجهاد، حتى التحرير الكامل والعودة.

أكد أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الأسلامي، أن استشهاد اثنين من عناصر الحركة في دمشق، لن يمر مرور الكرام.وقال أبو حمزة في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن العدوان الصهيوني على دمشق العروبة، واستشهاد اثنين من مجاهدينا، جراء القصف، هو حدث لابد من الوقوف عنده، وأنه لن يمر مرور الكرام، ولا يزال الحساب مفتوحاً".وكانت حركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت، فجر اليوم الاثنين، استشهاد سليم أحمد سليم (24 عامًا) وزياد أحمد منصور (27 عامًا) في العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف دمشق في ساعة متأخرة من الليل.وعاهدت الحركة في بيانها، الله ثم الوطن، بالرد على هذه الجريمة، مؤكدة أن دماء الشهداء غالية، ولن تضيع هدراً، بل ستزهر صموداً وانتصاراً.وأضاف البيان: "هذا العدوان الجبان في دمشق العروبة، هو عنوان على فشل قوات العدو، وعجزها عن مواجهة مجاهدي سرايا القدس داخل الأرض المحتلة فلسطين".