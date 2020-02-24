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محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم

محامي مبارك يكشف تطورات حالته الصحية وحقيقة إصابته بورم
حسني مبارك
رام الله - دنيا الوطن
كشف فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك عن حقيقة إصابة الأخير بورم، ودخوله في غيبوبة، مشيراً إلى أن مبارك بخير، ولا صحة للشائعات حول مرضه.

وأضاف الديب، لقناة (العربية): "مبارك لا يوجد لديه ورم، ولا شيء من هذه الأمور، ولم يدخل في غيبوية، وكل هذه شائعات"، مؤكداً أنه زار مبارك بالأيام الماضية، وحالته مستقرة، وسيغادر المستشفى خلال أيام.

وكان علاء مبارك قال لأحد متابعيه على (تويتر)، أول أمس السبت: "دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي، ويقوم لنا بالسلامة، ويرجع بيته يا رب".


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