الكويت تعلن إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة الكويتية، الیوم الاثنین، إن الفحوص الأولیة التي أجریت للقادمین من مدينة مشهد الإیرانیة، أسفرت عن اكتشاف ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفیروس (كورونا).



وقالت الوزارة في بیان صحفي: إن "الحالة الأولى هي لمواطن كویتي، یبلغ من العمر (53 عاماً)، والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر (61 عاماً)، حیث إن الحالة الصحیة للمصابین إلى الآن طبیعیة، ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فهي لشخص من غیر محددي الجنسیة، ویبلغ من العمر (21 عاماً)، وهناك بوادر أولیة ظهرت بأعراض المرض، وأن جمیع الحالات الثلاث، تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهیئة الطبیة"، وفق (روسيا اليوم).



وأكد البيان، أن "وزارة الصحة وبالتنسیق مع الهیئات والجهات المعنیة في الدولة، اتخذت الإجراءات الاحترازیة الضروریة اللازمة، وفقاً للتوصیات العلمیة والشروط والمعاییر المعتمدة من منظمة الصحة العالمیة".



وأضاف البيان، أن "وزارة الصحة، قد قامت بعمل مسوحات للكشف عن الفیروس، باستخدام الكواشف الفیروسیة المعتمدة للكشف عن فیروس (كورونا- COVID19).