نتنياهو: لا مفر من الوصول للحرب وأعددنا حزمة عسكرية مختلفة

بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "الحرب هي الملاذ الأخير، لكنها ممكنة جداً، ولا مفر من الوصول إليها"، بحسب ما صرح به لوسائل إعلام إسرائيلية.



وأضاف نتنياهو: "إذا وصلنا للحرب، فإننا أعددنا حزمة عسكرية مختلفة تماماً عما عرفناه".



وشهد قطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، بعدما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية، في القطاع، رداً على إطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.