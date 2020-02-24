شاهد: حقيقة إصابة وزير الخارجية الإيراني بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء أمس الأحد: إنه ليس مصاباً بفيروس (كورونا) الجديد، الذي أعلن عن انتشاره في البلاد منذ الأربعاء الماضي.
وخاطب ظريف الصحفيين، قبيل استقباله نظيره النمساوي ألكساندر شالنبرغ، في وزارة الخارجية بالقول مازحاً: "أقسم بالله أنني لست مصابا بفيروس كورونا"، وفق وكالة (سبوتنك).
وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد حالات الوفاة، إثر فيروس (كورونا) في إيران إلى ثمانية حالات، والإصابات إلى 43 إصابة.
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء أمس الأحد: إنه ليس مصاباً بفيروس (كورونا) الجديد، الذي أعلن عن انتشاره في البلاد منذ الأربعاء الماضي.
وخاطب ظريف الصحفيين، قبيل استقباله نظيره النمساوي ألكساندر شالنبرغ، في وزارة الخارجية بالقول مازحاً: "أقسم بالله أنني لست مصابا بفيروس كورونا"، وفق وكالة (سبوتنك).
وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد حالات الوفاة، إثر فيروس (كورونا) في إيران إلى ثمانية حالات، والإصابات إلى 43 إصابة.
وأعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أن مصدر انتقال فيروس (كورونا) الجديد إلى إيران، هو شخص قادم من الصين، عبر رحلة غير مباشرة.
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