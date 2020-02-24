كتائب المجاهدين: نُبارك رد سرايا القدس وبجهوزية تامة لمعارك الميدان





وأكدت الكتائب في بيان مقتضب لها، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أنها على جهوزية تامة لميدان المعارك، وأن المقاومة موحدة لردع قيادة الاحتلال.





وقالت الكتائب في بيانها: "العدو يعلم جيداً كيف يكون الردع وطبيعته، ولهم تجارب سابقة في الجولات والحروب التي خاضتها المقاومة، والتي لا زالت في ذاكرة جنودهم، ونحن لها".

رام الله - دنيا الوطنباركت (كتائب المجاهدين)، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، رد عناصر (سرايا القدس) الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، على الجريمة التي حدثت في خانيونس، عندما أقدمت قوات الاحتلال على إعدام الشهيد محمد الناعم، والتنكيل بجثمانه، محذرة من أي محاولة اعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني.