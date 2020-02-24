الاحتلال يُطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، نيران رشاشاتها، تجاه أراضي المواطنين الزراعية شرقي بلدة دير البلح وسط قطاع غزة.



وشهد قطاع غزة، منذ صباح أمس الأحد، حالة من التوتر الشديد، بعدما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أهدافاً تابعة للمقاومة الفلسطينية، رداً على إطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.