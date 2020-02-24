استطلاع للرأي: (ليكود) يتقدم لأول مرة على (أزرق أبيض)





وتجرى في إسرائيل انتخابات (كنيست) في الثاني من آذار/ مارس المقبل للمرة الثالثة في أقل من عام.







رام الله - دنيا الوطننشرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلي، نتائج استطلاع للرأي أجرته قناة (مكان)، بأنه لو أجريت الانتخابات اليوم، فإن حزب (الليكود) سيتقدم لأول مرة على حزب (أزرق أبيض).وفي الاستطلاع، لا تزال كتلة (يسار الوسط) تتقدم على اليمين مع 57 مقعدًا، بينما في استطلاع (القناة 12)، تتقدم كتلة اليمين على (يسار الوسط)، مع 57 مقعدًا، فيما بقي ليبرمان مستقراً مع سبعة مقاعد.