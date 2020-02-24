وزير إسرائيلي: "إجلاء" جثة الفلسطيني تسبب لنا بضرر لا لزوم له

من مكان جريمة تنكيل شاب فلسطيني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أقر وزير إسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن الحادث الذي شهدته الحدود صباح أمس الأحد، بما يتعلق بجثمان الشهيد محمد الناعم، تسبب لإسرائيل "بضرر لا لزوم له"، وفق تعبيره.



وقال الوزير، يوفال شتاينتس لإذاعة الجيش: إننا "نحن بحاجة إلى الفحص، والتحقيق في الطريقة التي قام بها الجيش الإسرائيلي بإجلاء جثة الفلسطيني من حدود قطاع غزة، الأمر الذي تسبب لنا بضرر لا لزوم له".



ونشرت بعض وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح الأحد، فيديوهات، وصور للحدث الأمني، الذي وقع شرقي خانيونس.



وظهر في المقاطع والصور، لحظة محاولة شبان فلسطينيين الهروب من دبابة، وجرافة إسرائيليتين، فيما قامت الجرافة بدهس المواطن، ما أدى إلى إصابته.



واستشهد شاب وأصيب آخران، صباح الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الحدودي شرقي خانيونس.